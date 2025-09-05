Россиянка съездила на Бали и начала выращивать коноплю дома В Рязанской области задержали выращивающую коноплю женщину

В Рязанской области правоохранительные органы задержали местную жительницу, которая занималась выращиванием конопли, сообщает Telegram-канал «МВД Медиа». Россиянка съездила на Бали, после чего начала этот вид деятельности в подвале собственного дома.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 228.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей. По данным ведомства, 38-летняя женщина этой весной вернулась домой с острова Бали и решила заняться незаконным наркобизнесом.

Для этого она оборудовала специальную теплицу для культивирования марихуаны прямо в подвале своего дома. После сбора готовых кустов она сушила их и готовила к последующей реализации. Во время обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли 4,5 килограмма частей растений, более 2,8 килограмма готового каннабиса, а также целый комплект оборудования, предназначенного для выращивания конопли.

Ранее в Крыму мигрант замаскировал плантацию конопли среди арбузов и дынь. Всего полицейские изъяли 615 кустов запрещенного растения в рамках оперативных мероприятий.

*Употребление наркотиков наносит вред здоровью.