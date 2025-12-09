ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 10:41

Грузинская полиция поймала россиянина с «пакетиком»

В Тбилиси арестовали россиянина по обвинению в незаконном хранении наркотиков

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Тбилиси задержали 31-летнего гражданина России, сообщили в пресс-службе МВД. По данным ведомства, мужчину обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Правоохранители при личном обыске обвиняемого изъяли в качестве вещественного доказательства наркотическое вещество «клефедрон», упакованное в одну связку, — говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции, россиянину грозит лишение свободы на срок до шести лет. Изъятое вещество отправили на экспертизу.

Ранее в Челябинске задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в работе курьером-кладовщиком для онлайн-магазина по сбыту наркотиков. У него изъяли партию героина общим весом более 150 граммов, а также весы и упаковочные материалы. Возбуждено уголовное дело.

До этого 18-летнюю жительницу Чайковского приговорили к пяти годам колонии за то, что она угостила двух несовершеннолетних подруг марихуаной. Родители девочек обратились в полицию после того, как те вернулись домой в неадекватном состоянии. Подсудимая свою вину не признала.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Грузия
россияне
наркотики
аресты
