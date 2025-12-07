ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 10:56

Челябинца поймали с партией героина

В Челябинске задержали наркокурьера с 150 граммами героина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Челябинские полицейские задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в работе курьером-кладовщиком для онлайн-магазина по сбыту наркотиков, передает региональное ГУ МВД России. По информации правоохранителей, у подозреваемого изъяли партию героина общим весом более 150 граммов.

Задержание произведено в момент, когда подозреваемый осуществлял подготовку к сбыту наркотиков. При личном досмотре у него изъято более трех граммов героина, расфасованного в отдельные свертки для последующего распространения, — уточнили правоохранители.

Отмечается, что остальные наркотики были обнаружены при обыске квартиры подозреваемого. Также правоохранители нашли в жилище электронные весы и упаковочные материалы. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Ранее на Урале наркоторговцы раздели догола школьницу и изрезали ее ножом. Сбывавшие запрещенку подростки обвинили девочку в краже веществ. Они раздели школьницу догола, избили и вырезали на спине букву Ж канцелярским ножом.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

наркотики
Челябинск
курьеры
МВД
