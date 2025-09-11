Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 18:54

Россиянин получил восемь лет «строгача» за 25 кустов конопли

В Чите мужчина получил срок за призывы к экстремизму и выращивание конопли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя Иркутской области, который вырастил 25 кустов конопли и призывал к экстремизму в интернете, признали виновным по четырем уголовным статьям, включая незаконное культивирование и хранение наркотических растений, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края. Второй Восточный окружной военный суд в Чите назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Следствие установило, что в декабре 2024 и в январе 2025 года подсудимый размещал в Telegram-канале призывы к насилию против представителей власти, в том числе против сотрудников полиции. Параллельно с этим в своем гараже он выращивал коноплю и хранил 212 граммов растения для личного употребления.

Мужчина признал вину лишь в выращивании и хранении наркотикосодержащих растений, — отметили в прокуратуре.

Ранее сотрудники полиции в Приморском районе Санкт-Петербурга задержали 27-летнюю местную жительницу, подозреваемую в незаконном обороте наркотических средств. Девушка действовала по схеме: получала информацию о тайниках через мессенджеры, забирала наркотики с пустырей и развозила их на машине.

До этого в Калининградской области полиция совместно с ФСБ пресекла незаконное выращивание конопли. На чердаке дома 54-летнего местного жителя обнаружили 56 кустов растений в емкостях с землей. Также было изъято 394,2 грамма марихуаны, которую мужчина хранил для дальнейшего распространения.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Чита
суды
экстремизм
наркотики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский опозорился с дронами в Польше, лютые удары по ВСУ: что дальше
Названа дата заседания совбеза ООН по инциденту с БПЛА в Польше
Политолог объяснил, почему Стармер перетасовал правительство Британии
Зеленский не дал отцу проститься с убитой в США дочерью
Несчастная мать и долги: как живет семья летчика-предателя Кузьминова
Албания первой в мире назначила цифрового министра
ВС Непала приняли важное решение на фоне беспорядков в стране
Снится смерть бабушки: скрытое значение для вашего пола
Стало известно, как стрелявший в Чарли Кирка мог скрыться
РПЦ извергла запрещенного священника-гуру
ФБР показало предполагаемого убийцу сторонника Трампа
«Кровь боевых товарищей»: российскому перебежчику предрекли смерть
Захарова ответила на решение Токио закрыть культурные центры в России
Захарова нашла одно сходство между ЕС и Римской империей
Европейская страна ввязалась в скандал с «российскими» дронами в Польше
Драка из-за лезгинки и школьница на коленях: главные ЧП дня
В Чехии вызвали российского посла из-за инцидента с БПЛА в Польше
Военэксперт назвал цели применения ОДАБ-1500 в зоне СВО
«Еще больно»: Симоньян раскрыла правду о своем самочувствии
«Старый и больной человек»: Коц призвал игнорировать Пугачеву
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.