Россиянин получил восемь лет «строгача» за 25 кустов конопли В Чите мужчина получил срок за призывы к экстремизму и выращивание конопли

Жителя Иркутской области, который вырастил 25 кустов конопли и призывал к экстремизму в интернете, признали виновным по четырем уголовным статьям, включая незаконное культивирование и хранение наркотических растений, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края. Второй Восточный окружной военный суд в Чите назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Следствие установило, что в декабре 2024 и в январе 2025 года подсудимый размещал в Telegram-канале призывы к насилию против представителей власти, в том числе против сотрудников полиции. Параллельно с этим в своем гараже он выращивал коноплю и хранил 212 граммов растения для личного употребления.

Мужчина признал вину лишь в выращивании и хранении наркотикосодержащих растений, — отметили в прокуратуре.

