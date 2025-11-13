Корова в Германии пошла на хитрый трюк, чтобы избежать смерти В Германии корова притворилась овцой, чтобы избежать бойни

Корова по кличке Мюке («комар» на немецком) сбежала с фермы и прибилась к стаду овец. Хозяин хотел сдать ее на бойню, в итоге животное спряталось в лесу около немецкого города Неккаргемюнд. Корову попытались изолировать, но та проломила преграду и вернулась к новой «семье», передает издание Rhein-Neckar-Zeitung.

Она обнюхала овец и, похоже, ей понравилось. Она очень удачно влилась в стадо. И овец это тоже не беспокоит, — поделился пастух.

Когда корову вернули хозяину, в дело вмешались зоозащитники. Они не позволили сдать животное на бойню. Волонтеры запустили сбор средств и за сутки собрали для спасения €5 тыс. (470 тыс. рублей). Мюке планируют отдать на ферму, где «гарантируют расходы на ее содержание».

Ранее планируемая в США эвтаназия спасенных зоозащитниками олененка Пината и койота Кота, которых не получится выпустить в дикую природу, обернулась настоящим скандалом. По информации журналистов, Министерство природных ресурсов штата Мичиган хотело усыпить животных, поскольку волонтеры якобы не успели подать нужные документы, чтобы оставить их под опекой.