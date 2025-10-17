В США разгорелся скандал из-за планируемой эвтаназии олененка и койота

Планируемая в США эвтаназия спасенных зоозащитниками олененка Пината и койота Кота, которых не получится выпустить в дикую природу, обернулась настоящим скандалом, сообщает телеканал Fox News. По его информации, Министерство природных ресурсов штата Мичиган хочет усыпить животных, поскольку волонтеры якобы не успели подать нужные документы, чтобы оставить их под опекой.

По законам штата, животные, которые не смогут самостоятельно выжить в дикой природе, либо должны находиться в одобренных зоозащитных организациях, либо должны быть усыплены. Волонтеры настаивают на том, что подали все документы, чтобы оставить олененка и койота у себя, однако власти заявляют, что дедлайн был упущен.

Отмечается, что конгрессвумен от Мичигана Анджела Ригас присоединилась к группе законодателей, требующих от губернатора Гретхен Уитмер запретить Министерству природных ресурсов эвтаназию Пината и Кота. Сейчас животные находятся у зоозащитной организации Detroit Animal Welfare Group.

Ранее сообщалось, что власти Джакарты планируют ввести запрет на продажу мяса собак и кошек для употребления в пищу. Зоозащитная организация Dog Meat Free Indonesia поддержала инициативу, отметив, что торговля мясом этих животных в городе достигла критического уровня.