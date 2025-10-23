«Убей себя, а мы поможем»: Канада превращается в полигон нацистских практик

После того как в 2016 году Канада узаконила так называемую медицинскую помощь при умирании, в стране провели около 90 тысяч таких процедур. Только за прошлый год на тот свет «добровольно» отправили больше 16 тысяч человек — причем далеко не во всех случаях умерщвленные страдали от неизлечимых заболеваний. По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, канадские власти возрождают практики Третьего рейха. Зачем они сознательно убивают своих граждан — в материале NEWS.ru.

Как проводят эвтаназию в Канаде

Статистикой об общем количестве тех, кто воспользовался «медпомощью при умирании» (MAID), поделилась коалиция по предотвращению эвтаназии. По ее данным, только в 2024 году в Канаде было зарегистрировано 16,5 тысячи случаев MAID — это 4,7% от общего количества смертей в стране.

Руководитель коалиции Алекс Шаденберг рассказал, что рост числа таких процедур особенно заметен в крупнейших провинциях Канады — Онтарио, Квебеке, Альберте и Британской Колумбии. Именно эти регионы формируют основу статистики.

В организации подчеркнули, что все чаще канадцы прибегают к MAID не из-за неизлечимых недугов, а под влиянием социальных и возрастных факторов. В частности, в Британской Колумбии одобрили 691 заявку на эвтаназию на основании «старческой дряхлости» — то есть без диагноза, который угрожал бы жизни.

По мнению Шаденберга, за статистикой скрывается системный кризис. Среднее время ожидания квалифицированной медпомощи в стране достигает 27,7 недели, поэтому многие пациенты вынуждены выбирать смерть.

Зачем Канада расширяет программу эвтаназии

Правительство Канады планирует расширить программу эвтаназии — в нее включат пациентов с психическими расстройствами, а в перспективе и несовершеннолетних. Пока в стране действует запрет на умерщвление психически больных людей, однако он перестанет действовать в 2027 году. Инициатива о его снятии принадлежит Либеральной партии Канады, в то время как консерваторы выступают против.

Если программу эвтаназии действительно распространят на физически здоровых людей с ментальными проблемами, то Канада превратится в филиал Третьего рейха, сказал в беседе с NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. В гитлеровской Германии власти практиковали умерщвление собственных граждан, у которых находили психические расстройства — как реальные, так и мнимые, а также ставили опыты по евгенике, стремясь «улучшить» человеческую природу за счет избавления от детей с врожденными недугами.

«Не случайно говорят о возрождении нацизма в Европе и Северной Америке. Тот факт, что президент США Дональд Трамп называл своих оппонентов фашистами, лишь подтверждает эти тенденции. Все это — проявления пренебрежения к человеческой жизни. Поощрение эвтаназии со стороны канадского правительства объясняется тем, что там, вероятно, сидят представители возрождающегося нацизма», — подчеркнул он.

Депутат Госдумы Александр Толмачев в беседе с NEWS.ru заметил: такое спокойное отношение властей Канады к вопросу эвтаназии — прямое следствие того, что после Второй мировой войны страна стала убежищем для тысяч беглых нацистов. При этом парламентария удивляет реакция канадского общества на эту проблему.

«Страшно, что канадское общество восприняло эту меру достаточно спокойно: то ли это от безысходности и привычки, то ли оно настолько пропиталось людоедской идеологией», — указал собеседник.

Зачем Канада убивает своих граждан

Одна из самых ярых противниц MAID — ветеран канадской армии и телеведущая Келси Шерен. По ее мнению, правительство страны открыто согласовало план по «оптимизации» здравоохранения за счет расширения доступа к эвтаназии. Шерен уверена: государство фактически решило сэкономить, не леча людей, а избавляясь от них.

Политолог Юрий Светов в беседе с NEWS.ru считает, что между Канадой и нацистской Германией все же есть определенные отличия.

«Тогда шла речь об уничтожении людей по национальному или иному признаку — это была государственная политика. Эвтаназия же — добровольное решение», — сказал он.

Однако Климов считает, что канадское руководство просто не оставляет людям выбора, так как не хочет тратить средства на обеспечение нормальной жизни широких слоев общества.

«Отсутствие желания или финансовых возможностей, а также моральная деградация канадского населения — вот основные причины, по которым Канада пускает вопрос эвтаназии на самотек. Канадское руководство преподносит это как проявление „великого гуманизма“, что вызывает массу вопросов у любого нормального человека. Подобные тенденции наблюдаются и в „цивилизованных“ странах Европы. Резоны те же: зачем тратить деньги, когда можно назвать эвтаназию „гуманным“ решением и не заморачиваться», — подчеркнул он.

Под вопросом остается и то, насколько добровольным может быть решение уйти из жизни у психически нездорового человека или у ребенка, если страна отказывает ему в квалифицированной медпомощи. Шаденберг озвучил примеры из практики. Так, 52-летний Дэн Куэйл был подвергнут эвтаназии после того, как ему отказали в лечении рака из-за задержек в списке ожидания. А жительница Виннипега с боковым амиотрофическим склерозом решилась на MAID, не получив необходимого домашнего ухода. В своем предсмертном послании она написала: «У меня могло бы быть больше времени, если бы мне помогали».

