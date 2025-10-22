В России рассказали, как Канада превратилась в филиал Третьего рейха

Если власти Канады в 2027 году снимут запрет на эвтаназию психически больных и несовершеннолетних граждан, то страна станет похожей на «филиал Третьего рейха», сказал NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его словам, канадское руководство просто не хочет тратить средства на обеспечение нормальной жизни широких слоев общества.

По сути, это то же, что пытались делать Гитлер и его палачи, только под другим названием. Неслучайно говорят о возрождении нацизма в Европе и США. Все это — проявления пренебрежения к человеческой жизни. Поощрение эвтаназии со стороны канадского правительства объясняется тем, что там, вероятно, сидят представители возрождающегося нацизма, — сказал эксперт.

Климов добавил, что свое желание оптимизировать расходы на обеспечение социальных гарантий гражданам правительство Канады пытается прикрыть мнимым гуманизмом.

Это вызывает массу вопросов у любого нормального человека. Подобные тенденции наблюдаются и в «цивилизованных» странах Европы. Резоны те же: зачем тратить деньги, когда можно назвать эвтаназию «гуманным» решением и не заморачиваться, — заметил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести общенациональный референдум по вопросу легализации эвтаназии. В программном интервью он заявил, что готов вынести тему на всенародное голосование, если парламент зайдет в тупик при обсуждении соответствующего законопроекта.