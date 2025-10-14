Индонезийцам хотят запретить продавать мясо кошек и собак Губернатор Джакарты Вибово объявил о запретите на продажу мяса собак и кошек

Власти Джакарты планируют ввести запрет на продажу мяса собак и кошек для употребления в пищу, заявил губернатор столицы Индонезии Прамоджо Анунг Вибово после встречи с зоозащитниками. По его словам, которые передает информагентство Antara, запрет станет частью мер по сдерживанию распространения бешенства в городе.

Для его введения будет издано распоряжение губернатора, а при необходимости — разработан региональный нормативный акт. Вибово подчеркнул, что правовой основой уже служат действующие законы о продуктах питания и здоровье животных.

Зоозащитная организация Dog Meat Free Indonesia поддержала инициативу, отметив, что торговля мясом собак в Джакарте достигла критического уровня. Если запрет будет принят, столица станет первым регионом Индонезии, официально запретившим употребление мяса этих животных, сказано в материале.

Два года назад аналогичный запрет разработали в Южной Корее, где он коснулся общепита и мест торговли собачьим мясом. После критики со стороны международного сообщества и молодых корейцев запрет вступил в силу 9 января 2024 года.

Ранее в Бурятии ввели запрет на употребление в пищу монгольских сурков (тарбаганов). Власти приняли такое решение после выявления 13 случаев бубонной чумы в приграничных районах Монголии в сентябре, один из которых закончился летальным исходом.