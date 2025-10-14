Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 12:18

Индонезийцам хотят запретить продавать мясо кошек и собак

Губернатор Джакарты Вибово объявил о запретите на продажу мяса собак и кошек

Фото: Klaus-Werner Friedrich/Global Look Press

Власти Джакарты планируют ввести запрет на продажу мяса собак и кошек для употребления в пищу, заявил губернатор столицы Индонезии Прамоджо Анунг Вибово после встречи с зоозащитниками. По его словам, которые передает информагентство Antara, запрет станет частью мер по сдерживанию распространения бешенства в городе.

Для его введения будет издано распоряжение губернатора, а при необходимости — разработан региональный нормативный акт. Вибово подчеркнул, что правовой основой уже служат действующие законы о продуктах питания и здоровье животных.

Зоозащитная организация Dog Meat Free Indonesia поддержала инициативу, отметив, что торговля мясом собак в Джакарте достигла критического уровня. Если запрет будет принят, столица станет первым регионом Индонезии, официально запретившим употребление мяса этих животных, сказано в материале.

Два года назад аналогичный запрет разработали в Южной Корее, где он коснулся общепита и мест торговли собачьим мясом. После критики со стороны международного сообщества и молодых корейцев запрет вступил в силу 9 января 2024 года.

Ранее в Бурятии ввели запрет на употребление в пищу монгольских сурков (тарбаганов). Власти приняли такое решение после выявления 13 случаев бубонной чумы в приграничных районах Монголии в сентябре, один из которых закончился летальным исходом.

собаки
кошки
мясо
запреты
Индонезия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двух лошадей увезли из СНТ после жуткого нападения одной из них на женщину
Россиянам напомнили, что нужно делать на Покров Богородицы
Гульбишник по-белорусски: вкуснейшая запеканка с картошкой и грибами
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 14 октября, фото, видео
На «Госуслугах» появился новый способ защитить аккаунт
Военэксперт назвал сроки запуска в серию новых установок для Tomahawk
Раскрыт масштаб дезертирства в украинской армии
В России составят новые маршруты для беспилотных автомобилей
Беглый президент Мадагаскара пошел на необычный шаг на фоне протестов
Невролог раскрыл неожиданный симптом инсульта
В Петербурге ИИ оштрафовал бизнесмена на 50 тысяч рублей
США грозит катастрофа, которую предсказывал Жириновский
Погода в Москве в среду, 15 октября: ждать ли заморозки и мокрый снег
Водителей предупредили об опасности шипованных покрышек
«Потребность в поклонении»: психиатр о критике Трампом своего фото
Военэксперт объяснил особенность неуловимой установки для пуска Tomahawk
МВД поможет оформить документы россиянам, которых депортируют из Латвии
Песков выразил надежду на участие Уиткоффа в переговорах с Украиной
«Фашиствующий режим»: Володин жестко прошелся по странам Прибалтики
Рубль дешевеет? Курс сегодня, 14 октября, что с долларом, евро и юанем
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Общество

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.