Оренбуржец отсидел за кражу стада коров и угнал табун лошадей

Осужденный за кражу 30 коров житель Оренбургской области попался с 19 похищенными лошадьми, сообщает KP.RU. По информации издания, Аскар Ж. из Новоорского района предстал перед судом уже в третий раз.

Первый срок мужчина получил в 24 года. Его осудили на четыре года за кражу документов и угрозу применения насилия к полицейскому в Москве. После освобождения он вернулся в родное село и устроился пастухом. В 2017 году вместе с сообщником он похитил 30 коров и быков. В течение месяца злоумышленники скрывали животных в поле и продавали по заниженной цене. Осенью скот обнаружили истощенным. За это он получил четыре года строгого режима.

Пробыл он на свободе чуть более трех лет и вновь оказался под следствием. Вместе с подельниками мужчина украл 19 лошадей у жителя поселка Сара Кувандыкского округа. Найти животных удалось благодаря GPS-трекеру, спрятанному в гриве одного из коней.

Фигуранты пытались оспорить арест, однако областной суд оставил меру пресечения без изменений. Подельникам теперь грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что правоохранители Волгоградской области завершили расследование и передали в суд дело о ложном доносе. По версии следствия, жительница области могла продать корову, купленную за счет государства, и заявить о ее пропаже в органы. Отмечается, что дело рассмотрит Нехаевский районный суд Волгоградской области. Женщине грозит наказание в виде двух лет лишения свободы.