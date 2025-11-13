Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Бездарный вратарь»: ветеран ЦСКА объяснил ошибку Сафонова в матче с Перу

Пономарев назвал Сафонова плохим вратарем после ошибки в матче против Перу

Товарищеский матч по футболу. Россия — Перу. Вратарь Матвей Сафонов (Россия), Ренсо Гарсес (Перу), Максим Осипенко (Россия), Виктор Мелехин (Россия) во время матча Товарищеский матч по футболу. Россия — Перу. Вратарь Матвей Сафонов (Россия), Ренсо Гарсес (Перу), Максим Осипенко (Россия), Виктор Мелехин (Россия) во время матча Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов ошибся в матче за сборную России против Перу из-за отсутствия практики в клубе, заявил NEWS.ru ветеран ЦСКА Владимир Пономарев. По его мнению, голкипер плохо играет на выходах и не чувствует игровую ситуацию. Пономарев заявил, что главному тренеру сборной России Валерию Карпину не нужно было вызывать Сафонова.

Зачем его вызывать? У ЦСКА есть великолепный вратарь Владислав Тороп. И никто не остановит Карпина! Просто удивительно! У нас что, нет тренерского штаба, который может ему подсказать? Ну не понимает он. Карпин был классным игроком, но как тренер — он нулевой. Сафонов — бездарный вратарь, плохо играет на выходах, тем более, он уже не видит ни черта. Сафонов не чувствует игровую ситуацию, очень много ошибается в воротах, — сказал Пономарев.

По его мнению, сейчас Сафонов не был бы основным вратарем даже в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ). Чтобы получать больше игровой практики, Пономарев посоветовал голкиперу искать новый клуб за границей.

12 ноября сборная России провела товарищеский матч против команды Перу на петербургской «Газпром Арене». Встреча завершилась ничейным результатом 1:1. На 18-й минуте полузащитник «Монако» Александр Головин вывел российскую сборную вперед. Однако за восемь минут до окончания основного времени Алекс Валера сравнял счет после ошибки вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, установив окончательный результат.

