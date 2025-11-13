Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 12:17

ВС России освободили еще один населенный пункт в Харьковской области

Минобороны РФ: ВС России освободили Синельниково в Харьковской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военные освободили Синельниково в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В операции участвовали бойцы группировки войск «Север».

Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий освободили населенный пункт Синельниково Харьковской области, — говорится в сообщении.

Ранее в российских силовых структурах заявили, что подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и 113-й отдельной бригады территориальной обороны отступают в районе Волчанска Харьковской области. По словам источника, глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль посетил командные пункты этих двух бригад.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские войска поразили катер Вооруженных сил Украины с десантом в районе Херсона. В ведомстве отметили, что судно противника обнаружили разведывательные беспилотники, после чего за дело взялись расчеты FPV-дронов. Они ударили по самой цели, а затем по месту эвакуации. Помимо этого, российские военные применили барражирующий боеприпас «Ланцет» и уничтожили украинскую РЛС дальнего обнаружения П-18 на Сумском направлении.

Россия
ВС РФ
Минобороны РФ
Украина
Харьковская область
