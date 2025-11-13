ВСУ сдают позиции в районе Волчанска ВСУ отступают в районе Волчанска под Харьковом

Подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и 113-й отдельной бригады территориальной обороны отступают в районе Волчанска Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах. По словам источника, которые приводит РИА Новости, глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль посетил командные пункты этих двух бригад.

Шмыгаль посетил командные пункты 57-й отдельной мотопехотной бригады и 113-й отдельной бригады территориальной обороны, которые в настоящий момент отступают в районе Волчанска, — отметил он.

Ранее Минобороны РФ опубликовало картинку, на которой изображен военнослужащий с оружием в тумане на фоне сообщений о продвижении в Красноармейске (украинское название — Покровск) российских военных благодаря ограничению видимости из-за природных условий. Подпись к картинке содержит цитату из песни основанной в Воронеже рок-группы «Сектор газа» «Туман» 1995 года.

До этого попавшие в плен военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Шаповаленко и Алексей Виндер сообщили, что украинское командование бросило их без поддержки, боеприпасов и еды. Также они признали бедственное положение сослуживцев, оказавшихся под Купянском.