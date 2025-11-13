Российские войска отправили на дно украинских десантников под Херсоном Российские войска ударили дронами по катеру ВСУ с десантом в районе Херсона

Российские войска поразили катер Вооруженных сил Украины с десантом в районе Херсона, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, судно противника обнаружили разведывательные беспилотники и за дело взялись расчеты FPV-дронов. Они ударили по самой цели, а затем по месту эвакуации.

Разведывательными дронами подразделения войск беспилотных систем 61-й бригады морской пехоты в районе города Херсона было обнаружено плавсредство с десантом на борту, после чего расчеты FPV-дронов «ВТ-40» и «КТ» поразили обнаруженную цель, а также место эвакуации противника, — говорится в сообщении.

Ранее российские военные применили барражирующий боеприпас «Ланцет» и уничтожили украинскую радиолокационную станцию дальнего обнаружения П-18 на Сумском направлении. Специалисты разведывательного центра «Рубикон» обнаружили цель в тыловых районах противника с помощью беспилотного летательного аппарата Zala. После этого с дистанции более 80 километров был осуществлен пуск ударного дрона «Ланцет».