Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 08:50

Российские войска отправили на дно украинских десантников под Херсоном

Российские войска ударили дронами по катеру ВСУ с десантом в районе Херсона

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские войска поразили катер Вооруженных сил Украины с десантом в районе Херсона, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, судно противника обнаружили разведывательные беспилотники и за дело взялись расчеты FPV-дронов. Они ударили по самой цели, а затем по месту эвакуации.

Разведывательными дронами подразделения войск беспилотных систем 61-й бригады морской пехоты в районе города Херсона было обнаружено плавсредство с десантом на борту, после чего расчеты FPV-дронов «ВТ-40» и «КТ» поразили обнаруженную цель, а также место эвакуации противника, — говорится в сообщении.

Ранее российские военные применили барражирующий боеприпас «Ланцет» и уничтожили украинскую радиолокационную станцию дальнего обнаружения П-18 на Сумском направлении. Специалисты разведывательного центра «Рубикон» обнаружили цель в тыловых районах противника с помощью беспилотного летательного аппарата Zala. После этого с дистанции более 80 километров был осуществлен пуск ударного дрона «Ланцет».

Россия
СВО
Украина
Херсон
десантники
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В НАТО сочли слишком дорогим перехват БПЛА истребителями
Сколько стоит поменять масло в двигателе: рассчитываем стоимость в регионах
Марочко сообщил о ликвидации базы иностранных боевиков под Купянском
Россиянин пошел в суд из-за исчезнувшего интернета
Один из самых разыскиваемых преступников задержан после 14 лет в бегах
Белый дом выпустил высмеивающую демократов эпитафию о шатдауне
Врач ответил, грозит ли миру новая пандемия из-за вспышки инфекции в ВСУ
Курьерам могут ограничить движение на электросамокатах по тротуарам
Россиянам повысят большинство соцвыплат в новом году
Ушел из жизни экс-уполномоченный по правам человека в Прикамье
Едим в ноябре: как приготовить брусничный крамбл за 30 минут
Пострадавшая от взрыва баллончика дихлофоса женщина скончалась в больнице
Роскачество предупредило об угрозе утечек данных через умные колонки
Южнокорейская юмористка не верила в диагноз «рак» до болезни
Экс-командир «Азова» поставил ультиматум Зеленскому
Нереально вкусные крылышки: весь секрет в маринаде!
Ценные артефакты исчезли из музея на Ближнем Востоке
Ушаков раскрыл будущее саммита России и США в Будапеште
Меладзе прошел дорогостоящее лечение в России
Учительница попала под проверку из-за издевательств над детьми
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
Семья и жизнь

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.