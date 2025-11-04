«Ланцет» не оставил шансов украинской РЛС под Сумами МО: «Ланцет» поразил украинскую РЛС П-18 в Сумской области

Российские военные применили барражирующий боеприпас «Ланцет» и уничтожили украинскую радиолокационную станцию дальнего обнаружения П-18 на Сумском направлении, заявили в Министерстве обороны РФ. Специалисты разведывательного центра «Рубикон» обнаружили цель в тыловых районах противника с помощью беспилотного летательного аппарата Zala. После этого с дистанции более 80 километров был осуществлен пуск ударного дрона «Ланцет».

В результате прямого попадания <...> разрушены критически важные элементы станции, что привело к выводу ее из строя, — сказано в сообщении.

Ранее бойцы 68-й дивизии российской армии уничтожили украинскую бронетехнику с защитной обшивкой типа «еж». Пораженный объект был дополнительно замаскирован ветками и листвой. Бронетехника ВСУ направлялась в район Купянска и Оскола для поддержки блокированных украинских подразделений. Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого российские военные нанесли удар беспилотником по пункту временной дислокации элитной бригады ВСУ «Птицы Мадьяра». По информации военкоров, в населенном пункте Широкое Запорожской области была уничтожена группа операторов дронов. Элитная бригада прибыла туда для замены ликвидированных операторов из группы «Ронины». Удар по подразделению ВСУ выполнен с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет».