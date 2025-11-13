Один из самых разыскиваемых преступников задержан после 14 лет в бегах Педофила из списка ФБР арестовали во Франции спустя 14 лет

Во Франции арестовали одного из самых разыскиваемых преступников США — Майкла Уайзмана, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, передает FOX 10 Phoenix. Он скрывался почти 14 лет, меняя страны и документы, но в начале ноября его задержали под Парижем.

Впервые Уайзмана арестовали в 2008 году за преступления против несовершеннолетних, но уже через несколько месяцев он сбежал из-под надзора. В 2009-м ФБР нашло его в Испании и добилось экстрадиции, однако в 2012 году он опять скрылся, нарушив условия условного срока. Затем он жил во Вьетнаме, Польше и Франции, используя поддельные документы. Последние несколько лет он скрывался под именем Роберта Данилевского. Французский суд уже начал процесс экстрадиции.

Ранее в США спустя 13 лет правоохранители задержали Энтони Леннона, который был осужден за распространение детской порнографии. Он был признан виновным в 2008 году. В 2012 году его собирались задержать за новые правонарушения, но он сумел скрыться. За годы своего побега Леннон пользовался более чем 10 вымышленными именами.