Десятки футболистов попросили запретить Израилю участвовать в играх УЕФА

Более 70 игроков, являющихся участниками правозащитных организаций, обратились к президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферину с официальной просьбой отстранить Футбольную ассоциацию Израиля от участия в матчах, сообщает Al Jazeera. Документ подписали члены Athletes 4 Peace («Спортсмены за мир»), среди них Хаким Зиеш, Адама Траоре и бывший игрок российских клубов Матиас Норманн.

Никакая площадка, сцена или арена в международном гражданском обществе не должна приветствовать режим, совершающий геноцид, апартеид и другие преступления против человечности, — говорится в петиции.

Авторы обращения убеждены, что безнаказанность Израиля может быть прекращена только благодаря «коллективным сознательным действиям». В сентябре УЕФА уже откладывал решение по отстранению Израиля, ссылаясь на прогресс в урегулировании ситуации в Газе. Кроме того, на заседании совета Международной федерации футбола (ФИФА) в начале октября вопрос участия израильских сборных и клубов в повестку дня не был включен.

