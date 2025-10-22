МОК рекомендовал лишить одну страну права проводить международные турниры

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал лишить Индонезию права проводить международные турниры, сообщается на сайте организации. Согласно заявлению, переговоры о возможном проведении Олимпиады на территории государства прерваны.

Прекратить любой диалог с НОК Индонезии о проведении в будущем Олимпийских игр, юношеских Олимпийских игр, олимпийских мероприятий или конференций до тех пор, пока правительство Индонезии не предоставит МОК достаточные гарантии того, что оно разрешит въезд в страну всем участникам, независимо от их национальности, — сказано в сообщении.

Комитет также пригласил представителей Национального олимпийского комитета Индонезии и Международной федерации гимнастики (FIG) в свою штаб-квартиру в Лозанне для обсуждения текущей ситуации. Поводом для санкций стали проблемы с допуском участников в преддверии чемпионата мира по спортивной гимнастике.

В заявлении особо подчеркивается принципиальная важность обеспечения «свободного и беспрепятственного» доступа в страну для всех спортсменов и официальных лиц, участвующих в международных соревнованиях.

Ранее МОК раскритиковал решение властей Индонезии не допускать сборную Израиля по спортивной гимнастике к участию в чемпионате мира в Джакарте. Турнир запланирован на период с 19 по 25 октября 2025 года, однако израильским спортсменам и официальным лицам отказали в визах. В комитете напомнили, что дискриминация по политическим мотивам противоречит Олимпийской хартии.