В Минобороны привели новые детали наступления армии России в Красноармейске Минобороны: ВС России ведут активное наступление в Красноармейске

Вооруженные силы России ведут активное наступление в Красноармейске (украинское название — Покровск), сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» активно действуют в различных районах города.

Штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны, — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС РФ ведут наступательные действия в Красноармейске в ДНР, за сутки боев противник был выбит из двух сотен зданий. Штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия в северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории вагонного депо железнодорожного вокзала.

Кроме того, Минобороны РФ на фоне сообщений о продвижении в Красноармейске опубликовало картинку, на которой изображен военнослужащий с оружием в тумане. Подпись к картинке содержит цитату из песни основанной в Воронеже рок-группы «Сектор газа» «Туман» 1995 года.