12 ноября 2025 в 19:58

Московские компании задолжали участникам СВО 4,8 млрд рублей

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Столичные надзорные органы провели масштабные проверки на предприятиях, где работают участники СВО и взыскали 4,8 млрд рублей задолженности по зарплатам, сообщил прокурор Москвы Максим Жук. Результатами он поделился по итогам заседания межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав участников СВО и их семей, сообщает Lenta.ru.

Незамедлительно реагируйте на каждое выявленное нарушение, контролируя ситуацию вплоть до фактического восстановления нарушенных прав, — сказал Жук.

Кроме того, по его словам, были восстановлены трудовые права более 20 тыс. работников. Прокуратуры отреагировали на 7 тыс. нарушений прав граждан на оплату труда, возбуждено 101 уголовное дело.

Ранее стало известно, что ежемесячная денежная выплата для военнослужащих-контрактников будет распространена на лиц, выполняющих задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации. Документ приобретает юридическую силу с момента его официального подписания.

Тем временем на форуме «Патриоты Урала» предложили создать брачное агентство для участников СВО. Объясняется это тем, что семья играет ключевую роль в адаптации военнослужащих после возвращения с фронта.

СВО
бойцы
компании
Москва
