13 ноября 2025 в 12:24

Системы ПВО уничтожили более полутора сотен украинских дронов за сутки

Минобороны РФ сообщило о перехвате 157 беспилотников и ракеты «Нептун» ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны за последние сутки нейтрализовали 157 беспилотников и одну управляемую ракету «Нептун» Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также за указанный период был перехвачен еще один боеприпас — управляемая авиационная бомба.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 157 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее оборонное ведомство сообщало, что военнослужащие Вооруженных сил России освободили Синельниково в Харьковской области. В операции были задействованы бойцы группировки войск «Север».

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российская авиация нанесла удар по базе украинских войск в районе Купянска, уничтожив около 10 иностранных наемников. Удар также разрушил здание, где они находились. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Прежде военэксперт Анатолий Матвийчук предположил, что ВС РФ могут освободить Купянск в течение недели. По его мнению, перед этим российским военным предстоит столкнуться с масштабными формированиями ВСУ.

