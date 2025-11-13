Стало известно, сколько еще будет длиться магнитная буря ИКИ РАН: магнитная буря на Земле может продолжаться еще сутки

Магнитная буря на Земле может продолжаться еще около суток, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН. Отмечается, что пик бури, начавшейся в ночь на 12 ноября, уже пройден.

В настоящее время солнечная активность уменьшилась из-за недостатка энергии, что снижает вероятность мощных вспышек. Активные области на Солнце переместились за пределы линии Солнце — Земля, утратив способность влиять на геомагнитное поле планеты. Ожидается, что после завершения текущей магнитной бури геомагнитное поле стабилизируется на длительный период, возможно, до конца ноября.

Ранее на Земле была зафиксирована мощная магнитная буря планетарного масштаба, приближающаяся к уровню G5. Ее уровень составлял G4,66. Ученые связывают это с прибытием первого из трех плазменных облаков. Однако развитие событий превзошло прогнозы: вместо слабой бури уровня G1-G2 приборы показали рекордные показатели. Третье облако, движущееся с рекордной скоростью, усилило предыдущие выбросы, повысив температуру, плотность и магнитные характеристики плазмы.