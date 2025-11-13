Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 12:28

В Минобороны раскрыли потери ВСУ за последние сутки

Минобороны: ВСУ потеряли порядка 1330 военных за сутки

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины лишились 1330 военных в результате работы российских группировок войск, сообщили в Минобороны РФ. Ведомство подсчитало потери за последние сутки спецоперации.

В зоне ответственности Северной группировки войск противник лишился более 120 солдат. Действия группировок «Запад», «Южная» и «Центр» привели к потерям ВСУ в количестве до 220, 190 и 510 человек. На направлении работы «Востока» и «Днепра» противник остался без 220 и 70 военнослужащих.

Ранее ВСУ потеряли за сутки около 1150 солдат. По данным Минобороны, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник лишился более 100 военных. В области, где работала Западная группировка войск, ВСУ потеряли до 215 солдат.

При этом в ВСУ опровергли данные о минимальных потерях. Один из командиров сообщил, что число погибших бойцов в украинских подразделениях значительно превышает распространяемые Киевом мифы.

