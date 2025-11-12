В Минобороны раскрыли колоссальные потери ВСУ за сутки Минобороны: ВСУ потеряли за сутки 1150 военных в зоне СВО

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли в зоне СВО около 1150 военнослужащих, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, в зоне Северной группировки войск противник потерял более 100 солдат.

В области, где задачи выполняли бойцы Западной группировки войск ВСУ лишились до 215 военных. В зоне группировок «Южной» и «Центр» удалось уничтожить до 75 и 450 военнослужащих соответственно. Также ВСУ лишились до 250 солдат в зоне группировки «Восток» и до 60 там, где работал «Днепр».

Ранее стало известно, что российская армия зачистила населенный пункт Сухой Яр в ДНР. В Минобороны уточнили, что больше солдат противника на территории села нет.

Также штурмовой отряд 121-го мотострелкового полка зачистил от подразделений ВСУ улицы 1-ю Западную, Зодчих и Вербицкого в Купянске. По данным Минобороны, военные продолжают сражаться против сил противника. Командование отметило боевое настроение у российских солдат.

При этом при отступлении из Сладкого в Запорожье ВСУ минировали и отравляли провизию. Командир «Востока» сообщил, что в зоне СВО уже происходило подобное.