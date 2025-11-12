Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 12:54

В Минобороны раскрыли колоссальные потери ВСУ за сутки

Минобороны: ВСУ потеряли за сутки 1150 военных в зоне СВО

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли в зоне СВО около 1150 военнослужащих, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, в зоне Северной группировки войск противник потерял более 100 солдат.

В области, где задачи выполняли бойцы Западной группировки войск ВСУ лишились до 215 военных. В зоне группировок «Южной» и «Центр» удалось уничтожить до 75 и 450 военнослужащих соответственно. Также ВСУ лишились до 250 солдат в зоне группировки «Восток» и до 60 там, где работал «Днепр».

Ранее стало известно, что российская армия зачистила населенный пункт Сухой Яр в ДНР. В Минобороны уточнили, что больше солдат противника на территории села нет.

Также штурмовой отряд 121-го мотострелкового полка зачистил от подразделений ВСУ улицы 1-ю Западную, Зодчих и Вербицкого в Купянске. По данным Минобороны, военные продолжают сражаться против сил противника. Командование отметило боевое настроение у российских солдат.

При этом при отступлении из Сладкого в Запорожье ВСУ минировали и отравляли провизию. Командир «Востока» сообщил, что в зоне СВО уже происходило подобное.

Минобороны
ВСУ
потери
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД РФ отреагировали на теракт в Исламабаде
Стало известно, примет ли Путин участие во встрече ОДК в Бишкеке
Россиянка пригрозила мачете таксисту
Крепкое рукопожатие Путина и Токаева попало на видео
Экс-премьера Грузии могут отправить за решетку на 13 лет
«Русской красавицы» не стало на 30-м году жизни
Врач предупредила о смертельной опасности грибного снюса
Названо число пострадавших при мощном взрыве в красноярской квартире
Две жены, Гришаева, Маковецкий: как в Москве простились с Симоновым
Прокуратура проверит калужскую редакцию после скандала с крокодилом
Печально известный полк ВСУ девять раз пытался прорваться в Красноармейск
Врач посоветовала, чем лучше заедать стресс
Бизнес-платформа MAX расширила доступ для сотен тысяч компаний
Российский военкор попросил Зеленского сделать селфи на фоне Киева
Пустующие новостройки могут отдать в аренду нуждающимся россиянам
Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика
В Госдуме назвали причину массовых задержаний на Украине
Google обвинили в слежке за пользователями
Главная новогодняя елка России родилась в Подмосковье
Россия прикрыла своим ядерным щитом одну соседнюю страну
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.