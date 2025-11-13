Армия России испепелила используемую для ВСУ инфраструктуру ВС РФ ударили по используемой ВСУ энергетической и транспортной инфраструктуре

Вооруженные силы Российской Федерации за минувшие сутки нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. В операции были задействованы авиация, БПЛА, ракеты и артиллерия. Кроме того, российским военнослужащим удалось ликвидировать 19 безэкипажных катеров и три буксира.

Нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские силы противовоздушной обороны за последние сутки нейтрализовали 157 беспилотников. Также армии России удалось перехватить одну управляемую ракету большой дальности «Нептун».

До этого появились сообщения, что российские военные освободили Синельниково, расположенное в Харьковской области. В оборонном ведомстве уточнили, что в операции принимали участие подразделения группировки войск «Север».