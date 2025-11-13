Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 13:48

Политолог рассказал, почему G7 призывает к перемирию

Политолог Светов: G7 призывает к перемирию из-за страха перед победой России

Представители стран G7 во время встречи в Ниагаре-он-те-Лейк Представители стран G7 во время встречи в Ниагаре-он-те-Лейк Фото: Nick Iwanyshyn/Keystone Press Agency/Global Look Press

Члены «Большой семерки» призывают к перемирию из-за того, что боятся победы России, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Юрий Светов. Он отметил, что до них только сейчас начал доходить смысл слов президента России Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова.

Предполагаю, что только сейчас до них начали доходить слова президента РФ Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что сегодня Украина не соглашается на предложенные нами условия, а завтра будет хуже. Они не верили этому, теперь вдруг оказалась реальность, — заявил Светов.

По его словам, почти полное освобождение Красноармейска означает скорое дальнейшее продвижение. Политолог отметил, что после этого возможно освобождение Донбасса и других территорий.

Ранее политолог Андрей Кортунов рассказал, что отказ итальянской газеты Corriere della Sera публиковать интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым показывает реальное отношение Рима к Москве. По его словам, поведение европейского издания говорит об устаревшей системе свободы слова на Западе.

