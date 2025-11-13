Политолог рассказал, почему G7 призывает к перемирию Политолог Светов: G7 призывает к перемирию из-за страха перед победой России

Члены «Большой семерки» призывают к перемирию из-за того, что боятся победы России, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Юрий Светов. Он отметил, что до них только сейчас начал доходить смысл слов президента России Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова.

Предполагаю, что только сейчас до них начали доходить слова президента РФ Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что сегодня Украина не соглашается на предложенные нами условия, а завтра будет хуже. Они не верили этому, теперь вдруг оказалась реальность, — заявил Светов.

По его словам, почти полное освобождение Красноармейска означает скорое дальнейшее продвижение. Политолог отметил, что после этого возможно освобождение Донбасса и других территорий.

