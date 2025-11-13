Китай обрушился с критикой на G7 за двойные стандарты МИД КНР: G7 молчит о рисках ядерного разоружения

G7 уклоняется от обсуждения ответственности США в сфере ядерного разоружения, сказал РИА Новости официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. При этом ранее в G7 выразили обеспокоенность наращиванием военной мощи Китая и призвали повысить прозрачность.

G7 избегает обсуждения особой приоритетной ответственности США за ядерное разоружение и рисков распространения ядерного оружия, которые создает трехстороннее партнерство в области безопасности между США, Великобританией и Австралией, — заявил дипломат.

Другой представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что участие Китая в переговорах о ядерном арсенале на данном этапе неразумно и неосуществимо. Она пояснила, что потенциал Пекина в этой области сейчас несоизмерим с потенциалами США и России.

До этого президент США Дональд Трамп отметил, что его страна обсудила с Россией и Китаем вопрос о сокращении ядерных арсеналов. Глава государства выразил надежду, что странам удастся достичь договоренностей по сокращению вооружений. Он вновь охарактеризовал США как лидера по количеству боезарядов и выразил опасение, что Китай «через четыре-пять лет» сравняется по числу боеголовок.