07 ноября 2025 в 10:53

В Китае ответили на требование США по переговорам о ядерном арсенале

МИД КНР: участие Китая в переговорах о ядерном арсенале сейчас неосуществимо

Мао Нин Мао Нин Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Участие Китая в переговорах о ядерном арсенале на данном этапе неразумно и неосуществимо, заявила представитель МИД КНР Мао Нин. Она пояснила, что потенциал Пекина в этой области сейчас несоизмерим с потенциалами США и России. Представитель МИД подчеркнула, что Вашингтону нужно добросовестно выполнять обязательства по ядерному разоружению.

На данном этапе требовать от Китая присоединиться к переговорам по контролю над ядерными вооружениями несправедливо, неразумно и неосуществимо, — сказала Мао Нин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна обсудила с Россией и Китаем вопрос о сокращении ядерных арсеналов. Глава государства выразил надежду, что странам удастся достичь договоренностей по сокращению вооружений. Он вновь охарактеризовал США как лидера по количеству боезарядов и выразил опасение, что Китай «через четыре-пять лет» сравняется по числу боеголовок.

До этого кандидат на должность помощника министра обороны США по вопросам ядерного сдерживания Роберт Кадлек отметил, что американская сторона может обсудить с Великобританией и Францией возможность сокращения их ядерных арсеналов. Он добавил, поднимет этот вопрос в случае избрания.

