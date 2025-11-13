Родителям дали советы, как помочь ребенку избавиться от застенчивости

Коллективные занятия в театрах, танцевальных и музыкальных студиях помогут ребенку преодолеть застенчивость, заявила «МК в Мурманске» детская поэтесса Светлана Медведева. На таких мероприятиях дети не только развивают творческий потенциал, но и взаимодействуют друг с другом, а также выступают перед публикой.

Самое важное, чтобы мама и папа не нервничали из-за того, что сын или дочь молчит на празднике и не стыдили за то, что не сказал «спасибо» продавцу. Ребенок будет чувствовать, что с ним все в порядке, его принимают любым. А когда человек знает, что его любят таким, какой он есть, ему легче шагнуть навстречу другим, — отметила Медведева.

Она посоветовала родителям устраивать семейные ролевые игры, где каждый изображает героя, а также читать вслух книги о персонажах, преодолевающих страхи. Важно чаще гулять с ребенком в парке и на детских площадках, где он сможет пообщаться со сверстниками.

Ранее писатель Кристина Кретова посоветовала родителям начать читать сказки ребенку еще с младенчества. Эксперт призвала с малых лет обучать детей быстрому чтению. По ее мнению, этот навык пригодится им во взрослой жизни.