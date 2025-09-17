Родителям рассказали, как вызвать у ребенка интерес к чтению Писатель Кретова: рекомендуется еще с младенчества начать читать сказки ребенку

Родителям рекомендуется начать читать сказки ребенку еще с младенчества, заявила РИАМО писатель Кристина Кретова. Эксперт также посоветовала с малых лет обучать детей быстрому чтению. По ее мнению, этот навык пригодится им во взрослой жизни.

Мозг ребенка особенно восприимчив к языку, образам и эмоциям в первые годы жизни. Чтение вслух с пеленок и совместное увлечение сказками создает прочную связь между родителями и детьми, развивает словарный запас, понимание структуры рассказа, а также социальные и эмоциональные навыки, — отметила Кретова.

Она подчеркнула, что навык быстрого чтения развивает воображение и мышление, обогащает речь, а также формирует интерес к знаниям. По ее словам, информация из 20 минут видео укладывается всего в четыре минуты текста. Быстрое чтение может помочь ребенку во взрослой жизни, например в построении карьеры и самореализации, добавила писатель.

