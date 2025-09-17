Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 10:45

Родителям рассказали, как вызвать у ребенка интерес к чтению

Писатель Кретова: рекомендуется еще с младенчества начать читать сказки ребенку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Родителям рекомендуется начать читать сказки ребенку еще с младенчества, заявила РИАМО писатель Кристина Кретова. Эксперт также посоветовала с малых лет обучать детей быстрому чтению. По ее мнению, этот навык пригодится им во взрослой жизни.

Мозг ребенка особенно восприимчив к языку, образам и эмоциям в первые годы жизни. Чтение вслух с пеленок и совместное увлечение сказками создает прочную связь между родителями и детьми, развивает словарный запас, понимание структуры рассказа, а также социальные и эмоциональные навыки, — отметила Кретова.

Она подчеркнула, что навык быстрого чтения развивает воображение и мышление, обогащает речь, а также формирует интерес к знаниям. По ее словам, информация из 20 минут видео укладывается всего в четыре минуты текста. Быстрое чтение может помочь ребенку во взрослой жизни, например в построении карьеры и самореализации, добавила писатель.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что взрослые могут отучить детей от использования нецензурной лексики собственным примером. Он призвал прививать несовершеннолетним любовь к чтению русской классической литературы для обогащения словарного запаса.

литература
дети
родители
чтение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичей предупредили о резкой перемене погоды на следующей неделе
Газманов стал популярнее Крида? Почему зумеры танцуют под музыку 90-х
Идеальная картошка по-деревенски: секрет золотистой корочки
Составлен список артистов, поддержавших Пугачеву, несмотря на интервью
Женщина гуляла по авторынку, пока ее дети горели заживо в доме
Украинские спецслужбы «подорвали» Зеленского в Грузии
Пригожин объяснил, почему Пугачева покинула Россию
Дмитриев раскрыл, почему число экономических партнеров России растет
В Московской области дали совет по сбору лекарственных трав
Мужчина надругался над 11-летней девочкой в Москве
«Не все так просто»: военэксперт раскрыл сценарий освобождения Запорожья
Аномальная жара унесла жизни почти 30 тысяч человек этим летом
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдосотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.