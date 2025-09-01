Депутат предложил простой способ отучить детей материться

Взрослые могут отучить детей от использования нецензурной лексики собственным примером, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, также важно прививать любовь к чтению русской классической литературы, что поможет обогатить словарный запас.

Борьба с матом не должна быть разовой акцией. Это ежедневная работа по созданию правильной среды. В первую очередь — личный пример педагогов, родителей и старших товарищей. Во-вторых, это погружение в богатейшую русскую литературу, классическую поэзию, организацию дискуссионных клубов, где дети научатся точно и ярко выражать свои эмоции и мысли без сленга и мата. Запреты и лекции о вреде мата работают слабо, а вот увлечь ребят чем-то по-настоящему интересным, показать красоту нормальной речи — это действенный путь, — сказал Иванов.

Он также поддержал участие духовенства в просветительской работе, но призвал делать это в формате диалога, а не наставления. По словам депутата, важно говорить с молодежью на одном языке, обсуждать жизненные ситуации и показывать, как вера и культура помогают человеку быть сильным и свободным, в том числе и от дурных привычек.

Ранее профессор кафедры методики преподавания русского языка и литературы Государственного университета просвещения Татьяна Воителева заявила, что регулярные походы в музеи, театры и на экскурсии помогут расширить словарный запас. Она также посоветовала смотреть классические российские фильмы с такими актерами, как Василий Лановой, Вячеслав Тихонов и Алиса Фрейндлих.