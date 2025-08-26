Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 05:20

Названы простейшие способы расширить словарный запас

Профессор Воителева посоветовала ходить в музеи для расширения словарного запаса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Регулярные походы в музеи, театры и на экскурсии помогут расширить словарный запас, заявила NEWS.ru профессор кафедры методики преподавания русского языка и литературы Государственного университета просвещения Татьяна Воителева. Она также посоветовала смотреть классические российские фильмы с такими актерами, как Василий Лановой, Вячеслав Тихонов и Алиса Фрейндлих.

Расширению словарного запаса способствует не только чтение книг, но и посещение музеев, экскурсий, театров и, конечно же, просмотр классики российского кинематографа. Когда мы слышим не только повседневную речь среднестатистического человека, но и воспроизведение текста настоящим мастером слова, например гениальными русскими актерами Василием Лановым, Вячеславом Тихоновым, Алисой Фрейндлих, мы начинаем по-особенному понимать смысл слов, предложений, — сказала Воителева.

По ее словам, также важно регулярно читать разнообразные произведения, публицистику и научные труды, которые вызывают интерес. Воителева объяснила, что это способствует лучшему усвоению новой информации. Она подчеркнула, что каждый источник и жанр отличаются стилем и лексикой.

Многие слова имеют несколько значений. Учитесь определять значение слова, опираясь на контекст. Обращайте внимание на синонимы и антонимы, например изба — дом, абсурд — вздор, самолюбие — эгоизм. При правильном чтении необходимо использовать онлайн- или печатные словари для уточнения значений незнакомых слов, — добавила Воителева.

Она также посоветовала вести собственный словарь, куда записывать нужные, оригинальные и незаезженные слова и выражения. По словам профессора, можно попробовать себя в писательстве или регулярно вести дневник. Кроме того, Воителева рекомендовала играть в словесные игры, такие как кроссворды, «Балда» и «Эрудит».

Ранее писатель Денис Драгунский заявил, что чтение фантастической литературы уводит людей, в особенности подростков, из реальной жизни. Он посоветовал молодому поколению читать произведения, приближенные к жизни.

советы
культура
образование
россияне
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовим пирог из кабачков с сыром — сочное блюдо на каждый день
Психолог ответила, как повысить самооценку и развить уверенность в себе
Посол России раскрыл, когда нужно ждать эскалацию в Сербии
Росаваиция ограничила работу аэропорта Казани
Россиянам рассказали, как добиться перерасчета пенсии
Группировка «Восток» рассказала об уничтожении станций Starlink ВСУ
Военный рассказал, что сделали ВСУ после прорыва ВС России в ЛНР
Можно ли провозить пауэрбанки в ручной клади: вот точный ответ
Названы вредные для здоровой улыбки продукты
Врач объяснила реальный принцип действия лимфодренажного чая на организм
Над Ленобластью сбили группу украинских дронов
Волгоградская область отразила массированную атаку дронов
Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Вильфанд анонсировал теплые выходные в Москве
Нутрициолог рассказала, почему стоит отказаться от доставки готовой еды
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 августа
Названы простейшие способы расширить словарный запас
Один запрет в Польше стал поводом для угроз от Украины
Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины против ряда стран
Три российских аэропорта изменили режим работы
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.