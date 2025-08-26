Названы простейшие способы расширить словарный запас

Регулярные походы в музеи, театры и на экскурсии помогут расширить словарный запас, заявила NEWS.ru профессор кафедры методики преподавания русского языка и литературы Государственного университета просвещения Татьяна Воителева. Она также посоветовала смотреть классические российские фильмы с такими актерами, как Василий Лановой, Вячеслав Тихонов и Алиса Фрейндлих.

Расширению словарного запаса способствует не только чтение книг, но и посещение музеев, экскурсий, театров и, конечно же, просмотр классики российского кинематографа. Когда мы слышим не только повседневную речь среднестатистического человека, но и воспроизведение текста настоящим мастером слова, например гениальными русскими актерами Василием Лановым, Вячеславом Тихоновым, Алисой Фрейндлих, мы начинаем по-особенному понимать смысл слов, предложений, — сказала Воителева.

По ее словам, также важно регулярно читать разнообразные произведения, публицистику и научные труды, которые вызывают интерес. Воителева объяснила, что это способствует лучшему усвоению новой информации. Она подчеркнула, что каждый источник и жанр отличаются стилем и лексикой.

Многие слова имеют несколько значений. Учитесь определять значение слова, опираясь на контекст. Обращайте внимание на синонимы и антонимы, например изба — дом, абсурд — вздор, самолюбие — эгоизм. При правильном чтении необходимо использовать онлайн- или печатные словари для уточнения значений незнакомых слов, — добавила Воителева.

Она также посоветовала вести собственный словарь, куда записывать нужные, оригинальные и незаезженные слова и выражения. По словам профессора, можно попробовать себя в писательстве или регулярно вести дневник. Кроме того, Воителева рекомендовала играть в словесные игры, такие как кроссворды, «Балда» и «Эрудит».

Ранее писатель Денис Драгунский заявил, что чтение фантастической литературы уводит людей, в особенности подростков, из реальной жизни. Он посоветовал молодому поколению читать произведения, приближенные к жизни.