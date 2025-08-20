Писатель предостерег подростков от чтения фэнтези Писатель Драгунский заявил, что чтение фэнтези уводит подростков из реальности

Чтение фантастической литературы уводит людей, в особенности подростков, из реальной жизни, заявил НСН писатель Денис Драгунский. Он посоветовал молодому поколению читать произведения, приближенные к жизни.

Фэнтези не надо. Те, кто много читает про драконов, попадает на удочку мошенников, не понимают, как жизнь устроена. Только единороги, драконы в голове, какой-то фантастический выдуманный мир. Лучше этим мозги не засорять, это портит мышление, — высказался Драгунский.

Он отметил, что подросткам лучше ознакомиться с проверенной классикой или современной литературой в духе реализма. В частности, можно обращаться к книгам о школе, институте, доме или деньгах, перечислил эксперт.

Ранее сообщалось, что продажи книг серии «Благословение небожителей» автора фэнтезийных романов в жанре даньмэй Мосян Тунсю сейчас поставлены на паузу. Причиной стала жалоба, в связи с этим серия направлена на дополнительную экспертизу.