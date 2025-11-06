Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 16:04

Стало известно, кто сыграет Гэндальфа в спин-оффе «Властелина колец»

Маккеллен подтвердил, что сыграет Гэндальфа в спин-оффе «Властелина колец»

Иэн Маккеллен Иэн Маккеллен Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Актер Иэн Маккеллен в разговоре с газетой The Daily Mirror подтвердил, что сыграет Гэндальфа в спин-оффе «Властелина колец». Премьера фильма запланирована на 2026 год. До этого в одном из интервью актер заявил, что не позволит никому другому надеть остроконечную шляпу и бороду, если сам сможет справиться с этим.

В следующем году я собираюсь вернуться в Средиземье и снова исполнить роль Гэндальфа. Я не намерен сбавлять обороты, — отметил он.

До этого историки нашли признаки «этнического шовинизма» в трилогии Дж. Р. Р. Толкина. По словам экспертов Ноттингемского университета, в романах «цветные» персонажи, в числе которых орки и народы Востока, изображаются отрицательными героями, при этом жители западных стран Средиземья выступают благородными и добродетельными. Учебный модуль носит название «Деколонизация Толкина и других».

Ранее звезда «Властелина колец» заявил, что британский принц Гарри «недостаточно умен», чтобы обеспечить себя сам и прожить всю жизнь в качестве работающего члена королевской семьи. Также Маккеллен назвал покойную королеву «грубой» и «совершенно безумной» в последние годы жизни, а короля Карла — «испорченным».

