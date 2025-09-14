Звезда «Властелина колец» возглавил Гильдию киноактеров США

Американский актер Шон Эстин, известный по фильмам «Властелин колец» и «Руди», избран новым президентом Гильдии киноактеров США, сообщает AP News. Сын обладательницы «Оскара» Пэтти Дьюк и актера Джона Астина получил 79% голосов, уверенно опередив своего соперника Чака Слейвина. Новый президент продолжает семейную традицию — его мать возглавляла гильдию с 1985 по 1988 год.

Крупнейший профсоюз деятелей кино и телевидения представляет интересы примерно 160 тысяч профессионалов индустрии развлечений, включая актеров, дикторов, журналистов и звукорежиссеров. Уточняется, что одновременно с выборами президента секретарем-казначеем была избрана Мишель Херд.

Ранее певец Филипп Киркоров заявил о необходимости создания профсоюза для российских артистов. Поводом стало обсуждение недавнего инцидента с его коллегой Егором Кридом, который поцеловал танцовщицу прямо во время выступления. По его словам, такое объединение могло бы помогать разрешать подобные конфликтные ситуации и обеспечивать солидарность.