Историки нашли признаки «этнического шовинизма» во «Властелине колец»

Историки нашли признаки «этнического шовинизма» в трилогии «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкина, передает Telegraph. По словам экспертов Ноттингемского университета, в романах «цветные» персонажи, в числе которых орки и народы Востока, изображаются отрицательными героями, при этом жители западных стран Средиземья выступают благородными и добродетельными. Учебный модуль носит название «Деколонизация Толкина и других».

Также в модуле изучаются расовые вопросы «Хроник Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса. В частности, тархистанцев уже на протяжении долгого времени считают воплощением ориенталистских стереотипов. Они описаны «жестокими» людьми с «длинными бородами» и в «оранжевых тюрбанах».

Ранее американский актер Шон Эстин, известный по фильмам «Властелин колец» и «Руди», был избран новым президентом Гильдии киноактеров США. Сын обладательницы «Оскара» Пэтти Дьюк и актера Джона Астина получил 79% голосов, уверенно опередив своего соперника Чака Слейвина. Новый президент продолжает семейную традицию — его мать возглавляла гильдию с 1985 по 1988 год.