Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 10:11

Историки нашли признаки «этнического шовинизма» во «Властелине колец»

Telegraph: эксперты выявили признаки этнического шовинизма во «Властелине колец»

Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца», 2001 год Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца», 2001 год Фото: FilmStills.net/Global Look Press

Историки нашли признаки «этнического шовинизма» в трилогии «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкина, передает Telegraph. По словам экспертов Ноттингемского университета, в романах «цветные» персонажи, в числе которых орки и народы Востока, изображаются отрицательными героями, при этом жители западных стран Средиземья выступают благородными и добродетельными. Учебный модуль носит название «Деколонизация Толкина и других».

Также в модуле изучаются расовые вопросы «Хроник Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса. В частности, тархистанцев уже на протяжении долгого времени считают воплощением ориенталистских стереотипов. Они описаны «жестокими» людьми с «длинными бородами» и в «оранжевых тюрбанах».

Ранее американский актер Шон Эстин, известный по фильмам «Властелин колец» и «Руди», был избран новым президентом Гильдии киноактеров США. Сын обладательницы «Оскара» Пэтти Дьюк и актера Джона Астина получил 79% голосов, уверенно опередив своего соперника Чака Слейвина. Новый президент продолжает семейную традицию — его мать возглавляла гильдию с 1985 по 1988 год.

историки
Властелин колец
расовая дискриминация
вузы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли, какие элитные войска Трамп развернул у берегов Венесуэлы
ХАМАС опровергло причастность к нарушению перемирия в Газе
«Получил поганую футболку»: в Британии высмеяли «похождения» Зеленского
Мирошник раскрыл масштабы хищений оружия на Украине
Разбился автобус с 30 пассажирами, есть погибшие
В Москве метель и гололедица? Погода в столице в воскресенье, 19 октября
Вооруженные силы России ликвидировали высокопоставленного офицера ВСУ
В Крыму продолжат национализацию активов украинских олигархов
Наступление ВС РФ на Харьков 19 октября: Лозовую сровняли с землей, Купянск
Атака БПЛА на газзавод в Оренбурге 19 октября: пожар, взрывы, жертвы
В деле террористов из «Крокуса» появились новые детали
Стало известно о прорыве российской армии под Красноармейском
На Украине объявили воздушную тревогу в семи областях
Девять школьников отравились в кафе Калининграда
Малыш в костюме «бати» поздравил россиян с Днем отца
Инцидент с массовым отравлением в Бурятии дошел до Бастрыкина
Россиянам рассказали, как правильно дегустировать вино
Мощнейшая вспышка зафиксирована на Солнце
«Уехал ни с чем»: раскрыта реакция украинцев на встречу Трампа с Зеленским
Директора издательства «Музыка» обвинили в захвате бизнеса
Дальше
Самое популярное
Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября
Россия

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше
Общество

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.