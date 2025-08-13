«Эксмо» приостановило продажи серии книг китайской писательницы

Продажи книг серии «Благословение небожителей» автора фэнтезийных романов в жанре даньмэй Мосян Тунсю сейчас поставлены на паузу, сообщили в пресс-службе издательства «Эксмо». По информации РИА Новости, причиной стала жалоба, в связи с этим серия направлена на дополнительную экспертизу. В издательстве обратили внимание, что до этого соответствующие книги выпускались в России в отцензурированной версии с сокращениями.

В связи с поступлением жалобы книги цикла направлены на дополнительный анализ, ведется работа с экспертами. Продажи в настоящий момент приостановлены, — сказано в сообщении.

Мосян Тунсю — китайская писательница в жанре романтических фэнтези. Роман «Благословение небожителей» опубликовали в 2017 году. В нем рассказывается о вымышленном мире, в котором сосуществуют люди, боги и демоны. В произведении поднимаются вопросы борьбы между свободой и тиранией, любовью и жертвенностью, а также рассматривается проблема самопознания и поиска своего места в мире.

Известно, что в ноябре 2024 года Министерство информации Белоруссии внесло «Благословение небожителей» в список произведений, «способных нанести вред национальным интересам».

Кроме того, роман «Благословение небожителей» вошел в топ книг, которые чаще всего воровали с полок книжных магазинов в России, а в первом полугодии 2024 года серия романов «Благословение небожителей» стала лучшим бестселлером в стране.

Ранее сообщалось, что самой продаваемой в России книгой за первое полугодие 2025 года стал мистико-философский роман «Если все кошки в мире исчезнут» японца Гэнки Кавамуры. Всего за шесть месяцев было приобретено около 50 тысяч экземпляров. Роман Кавамуры рассказывает о смертельно больном молодом почтальоне. Ему является дух и предлагает продлить жизнь в обмен на вещи, которые должны будут исчезнуть с лица земли.