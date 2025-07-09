Названа самая продаваемая книга в России в 2025 году Лидером книжных продаж в РФ стал японский роман «Если все кошки в мире исчезнут»

Самой продаваемой в России книгой за первое полугодие 2025 года стал мистико-философский роман «Если все кошки в мире исчезнут» японца Гэнки Кавамуры, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные книжной сети «Читай-город — Буквоед». Всего за шесть месяцев было приобретено около 50 тысяч экземпляров.

При этом отмечается, что на маркетплейсе Ozon эта книга заняла вторую позицию по продажам в розницу. Тем не менее это все равно сделало роман самым популярным произведением художественной литературы на площадке.

Роман Кавамуры рассказывает о смертельно больном молодом почтальоне. Ему является дух и предлагает продлить жизнь в обмен на вещи, которые должны будут исчезнуть с лица земли.

Ранее генеральный директор EastRussia Леонид Агафонов рассказал, что в России наблюдается неожиданный всплеск интереса к арктическому фольклору. По его словам, спрос на сказки северных народов значительно превысил ожидания издателей.

До этого издательство «Эксмо» отправило торговым партнерам список книг для изъятия из продажи. Речь идет о 50 книгах на фоне возбуждения уголовного дела о пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).