Гендиректор «Эксмо» рассказал о неожиданной победе православия Глава «Эксмо» Капьев рассказал о росте продаж православной литературы на 300%

Спрос на православную литературу стремительно повышается, при одновременном снижении интереса читателей к эзотерике, сообщил генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев в эфире РБК. По его словам, это связано со смещением потребительских предпочтений.

Люди стали задавать сущностные вопросы: зачем они живут вообще на этой планете? В чем смысл жизни? — отмечает он.

По его словам, это отражается на книжном рынке — растет спрос на произведения, помогающие принимать сложные решения и размышляющие, например, о соотношении личного и общественного. При этом продажи православной литературы демонстрируют впечатляющий рост примерно на 300% за год.

Капьёв отмечает, что с коммерческой точки зрения падение спроса на эзотерику является «не очень хорошей новостью», но смены тренда для бизнеса — это нормально, поэтому издательство к ним готово. В то же время «более позитивно» он воспринимает интерес читателей к православной литературе.

Ранее сообщалось , что в России снизилось количество переводных изданий. При этом общее число выпущенных книг выросло.