В России наблюдается снижение числа переводных изданий РБК: в первом полугодии 2025 года в России вышло 8,1 тыс. переводных изданий

В России наблюдается сокращение количества напечатанных переводных книг, передает РБК, опираясь на статистику Российской книжной палаты. В первой половине 2025 года в России было выпущено 53 тыс. книг, из которых 8,1 тыс. были переводными. В аналогичном периоде 2023 года ситуация выглядела иначе: тогда было издано 50,8 тыс. книг, из них 8,74 тыс. были переведены.

Ранее издательская группа «Эксмо-АСТ» сообщила о незначительном снижении выручки из-за ухода западных авторов с российского рынка. Глава группы Олег Новиков отметил, что отказ известных писателей, таких как Джоан Роулинг и Стивен Кинг, от издания своих книг в России стимулировал поиск альтернативных авторов. Приоритет в этом процессе отдается российским писателям.

До этого сообщалось, что в продажах самых востребованных книг доля российских авторов выросла до 46%. Художественная литература укрепила лидерство с долей в 52%, в то время как нон-фикшен снизился до 38%. Наиболее продаваемой стала книга «Ониксовый шторм» — продолжение мирового фэнтези-бестселлера.