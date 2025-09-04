Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025

Российские авторы захватили рейтинг самых популярных книг в мире

РБК: доля российских авторов в продажах топ-50 популярных книг выросла до 46%

Фото: Александр Гальперин/NEWS.ru

Доля российских авторов в продажах самых востребованных книг выросла почти до половины, а именно до 46%, сообщает РБК. Художественная литература по итогам полугодия укрепила лидерство и превысила половину продаж: ее доля достигла 52%. Доля нон-фикшен, наоборот, снизилась до 38%. Еще 10% составил сегмент детской литературы.

По данным аналитиков, наиболее продаваемой стала книга «Ониксовый шторм» — продолжение мирового фэнтези-бестселлера «Четвертое крыло» Ребекки Яррос. Следом идут «48 законов власти» писателя Роберта Грина, подарочное иллюстрированное издание «The Book. Как создать цивилизацию заново», «Если все кошки в мире исчезнут» Гэнки Кавамуры и приквел серии «Голодные игры» Сьюзен Коллинз под названием «Рассвет Жатвы».

Ранее депутат Госдумы Александр Шолохов заявил, что роман-эпопея Михаила Шолохова «Тихий Дон» больше подойдет для учеников старших классов. По словам парламентария, его дед запретил своему сыну читать роман, когда тот учился в средней школе, со словами «рано тебе еще».

авторы
книги
Россия
литература
