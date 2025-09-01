Внук писателя Шолохова назвал возраст, когда лучше читать «Тихий Дон» Депутат Шолохов: «Тихий Дон» лучше читать в старших классах

Роман-эпопея Михаила Шолохова «Тихий Дон» больше подойдет для учеников старших классов, заявил внук писателя, депутат Госдумы Александр Шолохов. По его словам, переданным НСН, его дед запретил своему сыну читать роман, когда тот учился в средней школе.

«Тихий Дон», конечно, нужно читать в старших классах. В нашей семье даже была ситуация, которую мне рассказывал отец. Он, будучи учеником средней школы, решил почитать «Тихий Дон». Дедушка, проходя мимо и увидев сына за книгой, поинтересовался, что тот читает. Услышав ответ, он ответил: «Рано тебе еще», — рассказал внук писателя.

Ранее сообщалось, что китайский режиссер Моу Сэнь поставит спектакль по легендарному роману «Тихий Дон». Инициатива постановки именно этого произведения принадлежит самому азиатскому мэтру. Отмечается, что роман советского классика пользуется огромной популярностью в Китае.