В России подсчитали убытки от ухода с книжного рынка западных авторов

Российские издательства потеряли лишь 3–4% выручки после ухода западных авторов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Издательская группа «Эксмо-АСТ» потеряла всего 3–4% от общей выручки из-за ухода западных авторов с российского рынка, сообщил в интервью Радио РБК глава группы Олег Новиков. Отказ таких писателей, как Джоан Роулинг и Стивен Кинг, от издания своих книг в России лишь стимулировал издателей активнее искать им альтернативу.

Новиков выразил досаду от того, что в первую очередь уход иностранных писателей ударил по детской литературе. Однако не все отказались от российских читателей, большинство писателей так или иначе продлевают договоры. Прекращать сотрудничество с Россией также не торопятся маленькие и средние издательства.

Кроме того, отечественные издательства активнее начали искать новых авторов, открывая для читателей свежие имена зарубежных писателей. Но приоритет, по словам Новикова, все же отдан поиску новых имен в России.

Как говорится, свято место пусто не бывает, если в книжных магазинах нет одной книги, да, ее нельзя заместить, но предлагаем другую книгу, — сказал Новиков.

Ранее Госдуму и Минцифры попросили ужесточить наказание за пиратство контента. Авторами документа выступили члены Российского книжного союза и Ассоциации по защите авторских прав. Они подсчитали, что ежегодно издательства теряют по четыре миллиарда рублей из-за пиратских сайтов с книгами.

