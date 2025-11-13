Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 13:56

Отец организатора детской ОПГ назвал издевательства с утюгом «шуткой»

Отец школьницы оправдал дочь, создавшую банду в Иркутской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отец школьницы, организовавшей подростковую банду в Шелеховском районе Иркутской области, заявил, что его дочь просто неудачно шутила с другими детьми. Мужчина в беседе с RT утверждает, что все участники инцидента занимаются в одной секции борьбы, а появившиеся у детей травмы имеют иное происхождение.

По словам отца, его дочь никого не била, а все происходящее было лишь игрой. Он также отрицает информацию о прижиганиях утюгом, утверждая, что сама девочка стала жертвой подобных действий со стороны молодого человека из их компании.

Дочь сказала, что никого не била — они просто так шутят, борются. Они же там все из одной секции борьбы, у них игры такие, — сказал он.

Мужчина заявил, что пострадавшая девочка часто ночевала у них дома из-за неблагополучной ситуации в собственной семье, а все синяки на ее теле были оставлены родителями. Также он сообщил, что запретил дочери общаться с этой компанией и выходить из дома.

Ранее сообщалось, что в селе Большой Луг Иркутской области группа учеников из местной школы № 8 устраивает систематические избиения младших детей. Подростки поджидают жертв, избивают, снимают издевательства на видео, а затем запугивают, чтобы пострадавшие не сообщали о случившемся родителям.

драки
подростки
Иркутская область
банды
дети
