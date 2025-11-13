Мужчина решил впечатлить родителей своей невесты и умер В Китае мужчина решил похудеть специально перед свадьбой и умер

В Китае 36-летний мужчина скончался после операции по шунтированию желудка, которую он решил сделать, чтобы сбросить лишний вес перед собственной свадьбой, сообщило издание South China Morning Post. Жених, вес которого составлял 134 килограмма, планировал «привести себя в порядок» перед встречей с родителями возлюбленной.

Дела шли хорошо, поэтому он хотел похудеть перед встречей с родителями, — рассказал брат умершего.

Однако после хирургического вмешательства состояние пациента ухудшилось, и он скончался от острой дыхательной недостаточности. Семья покойного выдвигает предположения о ненадлежащей предоперационной диагностике и несвоевременной помощи при возникновении осложнений.

Администрация медучреждения настаивает, что показания к операции были в пределах нормы, а квалификация врачей не вызывает сомнений. Причины гибели мужчины будут установлены в ходе расследования, руководство больницы заявило о готовности нести ответственность после проведения экспертизы.

Ранее жительница Белоруссии умерла за две недели до собственной свадьбы от «подарка» жениха. Он сделал своей девушке татуировку в виде крыльев, будучи сам тату-мастером. Процедуру провели дома и, по всей видимости, занесли инфекцию: сразу после этого у невесты поднялась температура, а через двое суток ее госпитализировали с сепсисом.