Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 13:51

Мужчина решил впечатлить родителей своей невесты и умер

В Китае мужчина решил похудеть специально перед свадьбой и умер

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Китае 36-летний мужчина скончался после операции по шунтированию желудка, которую он решил сделать, чтобы сбросить лишний вес перед собственной свадьбой, сообщило издание South China Morning Post. Жених, вес которого составлял 134 килограмма, планировал «привести себя в порядок» перед встречей с родителями возлюбленной.

Дела шли хорошо, поэтому он хотел похудеть перед встречей с родителями, — рассказал брат умершего.

Однако после хирургического вмешательства состояние пациента ухудшилось, и он скончался от острой дыхательной недостаточности. Семья покойного выдвигает предположения о ненадлежащей предоперационной диагностике и несвоевременной помощи при возникновении осложнений.

Администрация медучреждения настаивает, что показания к операции были в пределах нормы, а квалификация врачей не вызывает сомнений. Причины гибели мужчины будут установлены в ходе расследования, руководство больницы заявило о готовности нести ответственность после проведения экспертизы.

Ранее жительница Белоруссии умерла за две недели до собственной свадьбы от «подарка» жениха. Он сделал своей девушке татуировку в виде крыльев, будучи сам тату-мастером. Процедуру провели дома и, по всей видимости, занесли инфекцию: сразу после этого у невесты поднялась температура, а через двое суток ее госпитализировали с сепсисом.

Китай
ожирение
операции
свадьбы
лишний вес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хинштейн раскрыл последствия удара по Льгову
«Ни уныния, ни депрессии»: потерявший руки и ноги боец СВО о своем пути
Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества с нейросетями
Подозреваемая в растрате депутат лишилась участков под застройку коттеджей
Киберэксперт ответил, безопасно ли привязывать электронную почту в WhatsApp
Украине предрекли самую опасную зиму с 2022 года
В Госдуме ответили на слухи об обязательном переносе домовых чатов в MAX
В российском регионе ввели новую систему вызова врача на дом
Автоэксперт объяснил, что делать если машина не готова к снегу
Новое исследование ДНК Гитлера выявило у него синдром Каллмана
В РСТ рассказали, в каких странах россияне проведут новогодние праздники
Морпехи Каспийской флотилии передали Путину подарок
Путин потребовал восстановить справедливость для защитников Донбасса
Канапе «Средиземноморский микс»: готовим простую закуску за 15 минут!
Крутой поделился подробностями 30-летнего брака
Экономист нашел связь между ценами на борщевой набор и скоростью инфляции
Товстик не теряет надежды отбить мужа у экс-подруги Дибровой
Диетолог раскрыла, кому лучше ограничить употребление икры
В Германии раскрыли цели антикоррупционного дела в Киеве
Путина попросили помочь ветеранам СВО в одном вопросе
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.