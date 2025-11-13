Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В России ожидают почти рекордный урожай винограда

Патрушев: урожай винограда в России в 2025 году составит около 870 тыс. тонн

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Урожай винограда в России в 2025 году составит около 870 тыс. тонн, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Он отметил, что этот показатель почти не уступает рекордным результатам предыдущего года, пишет ТАСС.

По предварительному прогнозу Минсельхоза, урожай составит около 870 тыс. тонн, что, в общем-то, немногим отличается от рекордного 2024 года, — заявил Патрушев.

Он также отметил, что площадь виноградников в стране превысила 110 тыс. гектаров — это на 14% больше, чем в 2020 году. По итогам года в России площадь увеличится еще на 5 тыс. гектаров.

Ранее стало известно, что крымские виноградари предупредили о значительных потерях урожая в 2025 году из-за продолжительной засухи и весенних заморозков. Многие хозяйства потеряли до половины планируемого урожая, особенно пострадали ранние сорта вроде «шардоне» и «алиготе», чьи почки погибли во время апрельских похолоданий.

До этого председатель АККОР Краснодарского края Александр Шипулин рассказал, что аномальная засуха, которую зафиксировали в южных регионах России, негативно повлияет на урожай сахарной свеклы. По его словам, под ударом также оказались подсолнечник и кукуруза.

