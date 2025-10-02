Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 11:29

Евросоюз может вернуться к практике массового уничтожения виноградников

Германия предложила план выкорчевывания виноградников

Фото: Knut Knipser/imageBROKER.com/Global Look Press

Германия предложила ввести панъевропейскую программу выкорчевывания виноградников, аналогичную практике 2009–2011 годов, следует из документа Совета ЕС. Мера призвана смягчить структурные и социоэкономические проблемы на винном рынке Европы.

Для смягчения нарастающих структурных и социоэкономических проблем на винном рынке нам требуются дальнейшие усилия по всей Европе, выходящие за рамки пакета мер [предложенных Европейской комиссией]. Одним из ключевых вариантов решения проблемы могло бы стать панъевропейское выкорчевывание, аналогичное тому, что проводилось с 2009 по 2011 год, — говорится в документе.

Также отмечается, что европейский винный рынок оказался в сложной ситуации из-за многолетнего снижения потребления вина. Ключевые экспортные рынки также испытывают снижение спроса, а производители сталкиваются с существенным ростом производственных затрат. Избыток предложения приводит к накоплению запасов нераспроданного вина. В Германии не ожидают улучшения рыночных условий, поэтому считают необходимым сократить производство.

В сентябре 2024 года Франция предложила программу выкорчевывания виноградников на своей территории с общим объемом финансирования €120 млн (около 11,4 млрд рублей). По данным французских властей, эти средства позволят ликвидировать примерно 30 тыс. га виноградников, тогда как по состоянию на 2020 год во Франции насчитывалось всего 800 тыс. га виноградников.

Ранее стало известно, что крымские виноградари предупредили о значительных потерях урожая в 2025 году из-за продолжительной засухи и весенних заморозков. Многие хозяйства потеряли до половины планируемого урожая, особенно пострадали ранние сорта вроде «шардоне» и «алиготе», чьи почки погибли во время апрельских похолоданий.

виноградники
вина
Германия
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РПЦ раскрыли, с кем на самом деле «беседует» Навроцкий в загробном мире
В Минобороны России сообщили о поражении важных целей на Украине
Джамшут из «Наша Russia» будет учить актерскому мастерству в Дубае
Стоматолог перечислила тревожные причины кровоточивости десен
Жительница Финляндии отправилась под суд из-за перекормленного лабрадора
Глава Свердловской области Паслер нашел замену арестованному Чемезову
«Это клевета»: Дочь Талызиной прокомментировала скандал с наследством отца
В Кремле раскрыли, о чем на самом деле говорят итоги выборов в Молдавии
Кинолог оценил идею запретить содержание собак опасных пород в квартирах
Песков оценил позицию Санду по российским войскам в Приднестровье
Стала известна причина смерти главреда «Вечерней Москвы»
В Кремле сообщили, что Трамп до сих пор не дал ответ по ДСНВ
В Кремле высказались о бензиновом ажиотаже в России
В Кремле ответили на сообщения о передаче Украине данных для ударов по РФ
В Кремле раскрыли реакцию на возможную передачу Tomahawk ВСУ
Котлино, Северск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 октября
В Кремле подтвердили участие Путина в G20
Минфин России введет госпошлину на маркировку электроники
Хинштейн рассказал о раненной при атаке дрона ВСУ девушке
«Банда»: в Кремле отреагировали на попытки ЕС распорядиться активами РФ
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный
Общество

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.