Евросоюз может вернуться к практике массового уничтожения виноградников

Германия предложила ввести панъевропейскую программу выкорчевывания виноградников, аналогичную практике 2009–2011 годов, следует из документа Совета ЕС. Мера призвана смягчить структурные и социоэкономические проблемы на винном рынке Европы.

Для смягчения нарастающих структурных и социоэкономических проблем на винном рынке нам требуются дальнейшие усилия по всей Европе, выходящие за рамки пакета мер [предложенных Европейской комиссией]. Одним из ключевых вариантов решения проблемы могло бы стать панъевропейское выкорчевывание, аналогичное тому, что проводилось с 2009 по 2011 год, — говорится в документе.

Также отмечается, что европейский винный рынок оказался в сложной ситуации из-за многолетнего снижения потребления вина. Ключевые экспортные рынки также испытывают снижение спроса, а производители сталкиваются с существенным ростом производственных затрат. Избыток предложения приводит к накоплению запасов нераспроданного вина. В Германии не ожидают улучшения рыночных условий, поэтому считают необходимым сократить производство.

В сентябре 2024 года Франция предложила программу выкорчевывания виноградников на своей территории с общим объемом финансирования €120 млн (около 11,4 млрд рублей). По данным французских властей, эти средства позволят ликвидировать примерно 30 тыс. га виноградников, тогда как по состоянию на 2020 год во Франции насчитывалось всего 800 тыс. га виноградников.

Ранее стало известно, что крымские виноградари предупредили о значительных потерях урожая в 2025 году из-за продолжительной засухи и весенних заморозков. Многие хозяйства потеряли до половины планируемого урожая, особенно пострадали ранние сорта вроде «шардоне» и «алиготе», чьи почки погибли во время апрельских похолоданий.