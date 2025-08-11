Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 13:50

В России назвали последствия аномальной засухи на юге страны

Председатель АККОР Шипулин заявил, что засуха на юге отразится на урожае свеклы

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Аномальная засуха, которую зафиксировали в южных регионах России, негативно повлияет на урожай сахарной свеклы, заявил НСН председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Краснодарского края Александр Шипулин. По его словам, под ударом также оказались еще две культуры: подсолнечник и кукуруза.

Засуха достаточно серьезная, раньше такой никогда не было. Никто из старожилов не помнит, чтобы в течение двух лет было так, как сейчас. В прошлый год мы как-то проскочили, этот год вообще аномальный, осадков очень мало, — посетовал Шипулин.

Он отметил, что беспрецедентная в этом году засуха может загубить не только отдельные культуры, но и малые фермерские хозяйства. По словам эксперта, последние остались наедине с проблемой без какой-либо поддержки. Сейчас нет каких-либо инструментов для защиты пострадавших фермеров, однако есть шансы, что ситуация изменится, заключил Шипулин.

Ранее сообщалось, что Россия может потерять часть урожая из-за изношенной техники. При этом увеличение субсидий на покупку сельскохозяйственной техники со стороны Минсельхоза РФ не в состоянии переломить ситуацию.

урожай
засуха
регионы
продукты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тимати показал новорожденную дочь на фоне слухов о разрыве с возлюбленной
«Психология любого неудачника»: Крутой жестко ответил на критику певца
На Западе указали на триумф Путина в предстоящей встрече с Трампом
Тарифный «молот» Трампа может разорить Швейцарию
Землетрясение в Турции: что известно, сколько погибших, риски для Крыма
Прима-балерина Большого театра поддержала создание Дня артиста
Психолог объяснила, как избежать стресса при выходе из отпуска
В Колумбии скончался раненный при покушении кандидат в президенты
На Украине объявили в розыск российского депутата
У Путина появился еще один спецпредставитель
В ЛДПР вспомнили, как Жириновский обматерил Пугачеву
Врач дала советы, как вернуть здоровье сердцу после вредных привычек
Раскрыто, в чем обвиняют задержанного заммэра Салехарда
Стало известно, закупку какой формы для российских войск запретил Путин
В Совфеде отреагировали на идею отменить домашние задания в школах
Игуменья Зосимой пустыни высказалась об актрисе Екатерина Васильевой
Зеленского уличили в «лихорадочной» подготовке к встрече Путина и Трампа
«Элемент разложения морали»: в Госдуме разнесли «Битву экстрасенсов»
Один из самых популярных мессенджеров сломался у сотен пользователей
Спрыгнувшего с поезда в Литве россиянина задержали в другой стране
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.