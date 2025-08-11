В России назвали последствия аномальной засухи на юге страны Председатель АККОР Шипулин заявил, что засуха на юге отразится на урожае свеклы

Аномальная засуха, которую зафиксировали в южных регионах России, негативно повлияет на урожай сахарной свеклы, заявил НСН председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Краснодарского края Александр Шипулин. По его словам, под ударом также оказались еще две культуры: подсолнечник и кукуруза.

Засуха достаточно серьезная, раньше такой никогда не было. Никто из старожилов не помнит, чтобы в течение двух лет было так, как сейчас. В прошлый год мы как-то проскочили, этот год вообще аномальный, осадков очень мало, — посетовал Шипулин.

Он отметил, что беспрецедентная в этом году засуха может загубить не только отдельные культуры, но и малые фермерские хозяйства. По словам эксперта, последние остались наедине с проблемой без какой-либо поддержки. Сейчас нет каких-либо инструментов для защиты пострадавших фермеров, однако есть шансы, что ситуация изменится, заключил Шипулин.

Ранее сообщалось, что Россия может потерять часть урожая из-за изношенной техники. При этом увеличение субсидий на покупку сельскохозяйственной техники со стороны Минсельхоза РФ не в состоянии переломить ситуацию.