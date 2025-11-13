«Что за манера?»: Пашинян сорвался на Симоняна и сердито хлопнул ноутбуком

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сорвался на спикера парламента Алена Симоняна и сердито хлопнул крышкой ноутбука, сообщает издание 24news, публикуя соответствующее видео. Причиной недовольства главы правительства стало отсутствие кворума на заседании по обсуждению госбюджета.

Что это за манера? — возмутился Пашинян.

Пашинян отчитал Симоняна за то, что тот не обеспечил необходимое количество депутатов от правящей фракции для начала работы. В результате заседание пришлось отложить на 20 минут, пока в зале не собралось требуемое число парламентариев.

Ранее Пашинян опубликовал в Telegram-канале видео, снятое в кабинете под песню «Осень» российской рок-группы ДДТ. В конце ролика политик традиционно показал руками сердечко. Он также пожелал подписчикам хорошего дня и любви.