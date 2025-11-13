Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 11:18

«Что за манера?»: Пашинян сорвался на Симоняна и сердито хлопнул ноутбуком

Пашинян хлопнул ноутбуком и сорвался на Симоняна из-за отсутствия кворума

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Armenian state news agency Armen/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сорвался на спикера парламента Алена Симоняна и сердито хлопнул крышкой ноутбука, сообщает издание 24news, публикуя соответствующее видео. Причиной недовольства главы правительства стало отсутствие кворума на заседании по обсуждению госбюджета.

Что это за манера?возмутился Пашинян.

Пашинян отчитал Симоняна за то, что тот не обеспечил необходимое количество депутатов от правящей фракции для начала работы. В результате заседание пришлось отложить на 20 минут, пока в зале не собралось требуемое число парламентариев.

Ранее Пашинян опубликовал в Telegram-канале видео, снятое в кабинете под песню «Осень» российской рок-группы ДДТ. В конце ролика политик традиционно показал руками сердечко. Он также пожелал подписчикам хорошего дня и любви.

Армения
парламент
Ален Симонян
Никол Пашинян
споры
