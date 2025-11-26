День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 16:20

В Армении считают, что страна уже вышла из ОДКБ

Спикер парламента Симонян: Армения фактически вышла из ОДКБ

Ален Симонян Ален Симонян Фото: СФ РФ
Читайте нас в Дзен

Армения фактически вышла из Организации Договора о коллективной безопасности, заявил спикер парламента страны Ален Симонян, которого цитирует Armenpress. Так политик ответил на вопрос, почему республика не выходит из ОДКБ.

Почему не выходим из ОДКБ? Смотрите, фактически мы вышли, — подчеркнул Симонян.

Парламентарий отметил, что в остальном нужно оставить ситуацию на политическую целесообразность и переговоры Армении. При этом Симонян добавил, что не считает такой шаг проявлением «антироссийскости». Однако МИД Армении заявлял, что выход республики из ОДКБ на данном этапе не обсуждается.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл, будет ли Ереван участвовать в саммите в Киргизии. По его словам, представителей Армении не будет на встрече лидеров стран ОДКБ. Ушаков подтвердил, что Ереван не против принятия касающихся организации документов.

В октябре 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что государства — члены ОДКБ не выполнили свои обязательства по обеспечению безопасности республики. Политик также подчеркнул независимость страны.

Армения
ОДКБ
Ален Симонян
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз раскрыл правду о подготовке ВСУ на Украине
Каллас назвала первый шаг на пути к завершению украинского конфликта
Аглая Тарасова одной фразой объяснила суду появление наркотиков в чемодане
Педиатр посоветовала, что есть во время грудного вскармливания
«Обнаружили в апреле»: названа точная причина смерти актера Шиловского
Появилось видео, как Путин попробовал сыграть на комузе
«Большая семерка» нашла деньги для Киева за счет доходов от активов России
В Иркутске загорелся цех по производству стеновых панелей
С саратовца взыщут 3 млн рублей, выплаченных за не вернувшегося с СВО сына
Психолог рассказала, как преждевременные елки крадут новогоднее настроение
Трампа уличили в стремлении мирно урегулировать конфликт на Украине
Эндокринолог перечислила главные причины набора веса
Францию уличили в нарушении свободы
Тарасовой огласили возможный приговор по делу о наркотиках. Фото из суда
Зоолог назвал неожиданную версию пропажи семьи Усольцевых
Как приготовить треску, чтобы она таяла во рту? Секрет в соусе
«Жив в воспоминаниях»: продюсер о спорах за последний альбом Паши Техника
Военные устроили госпереворот в африканской стране
В ФРГ потребовали от Еврокомиссии один документ по российским активам
Полиция нагрянула в рехаб для подростков в Екатеринбурге
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.