В Армении считают, что страна уже вышла из ОДКБ Спикер парламента Симонян: Армения фактически вышла из ОДКБ

Армения фактически вышла из Организации Договора о коллективной безопасности, заявил спикер парламента страны Ален Симонян, которого цитирует Armenpress. Так политик ответил на вопрос, почему республика не выходит из ОДКБ.

Почему не выходим из ОДКБ? Смотрите, фактически мы вышли, — подчеркнул Симонян.

Парламентарий отметил, что в остальном нужно оставить ситуацию на политическую целесообразность и переговоры Армении. При этом Симонян добавил, что не считает такой шаг проявлением «антироссийскости». Однако МИД Армении заявлял, что выход республики из ОДКБ на данном этапе не обсуждается.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл, будет ли Ереван участвовать в саммите в Киргизии. По его словам, представителей Армении не будет на встрече лидеров стран ОДКБ. Ушаков подтвердил, что Ереван не против принятия касающихся организации документов.

В октябре 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что государства — члены ОДКБ не выполнили свои обязательства по обеспечению безопасности республики. Политик также подчеркнул независимость страны.